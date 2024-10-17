Футболисты ЦСКА и «Зенита» добавлены в базу данных «Миротворца»

Футболисты ЦСКА и «Зенита» добавлены в базу данных украинского сайта «Миротворец» из-за их участия в акции, проведенной 14 сентября перед матчем 14-го тура чемпионата России, передает РБК.

Перед матчем, который завершился с результатом 1:0 в пользу «Зенита», спортсмены вышли на поле вместе с детьми из семей военнослужащих, участвующих в конфликте на Украине. Это мероприятие было организовано при поддержке фонда «Защитники Отечества», который оказывает помощь семьям военнослужащих.

На сайте «Миротворец» акция была расценена как пропагандистская. В базу попали все игроки, находившиеся в стартовых составах обеих команд.

Ранее сообщалось, что украинскую биатлонистку отстранили за нарушение антидопинговых правил.