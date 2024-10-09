Украинскую биатлонистку отстранили за нарушение антидопинговых правил

Национальный антидопинговый центр Украины (НАДЦУ) объявил о дисквалификации известной биатлонистки Виты Семеренко на один год за нарушение антидопинговых правил.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы организации. 38-летняя спортсменка признана виновной в нарушении, связанном с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском трех допинг-тестов в течение года. Срок дисквалификации начинается с 20 марта 2024 года.

Вита Семеренко — одна из самых титулованных биатлонисток Украины. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи она завоевала золотую медаль в эстафете и бронзу в спринте. Кроме того, в активе спортсменки две серебряные и пять бронзовых наград чемпионатов мира.

Решение НАДЦУ фактически лишает Семеренко возможности участвовать в ближайшем соревновательном сезоне. Представители украинской федерации биатлона пока не прокомментировали ситуацию. Неизвестно, будет ли спортсменка оспаривать решение о дисквалификации.

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