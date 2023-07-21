Футболисты «Зоркого» встретились с болельщиками в городском округе Красногорск

На встречу в «Red Finch Pub» в городском округе Красногорск пришли президент клуба Виталий Левченко, гендиректор Алексей Алексеев, представители тренерского штаба и, конечно, сами игроки. Болельщикам представили нового тренера клуба Андрея Черенкова и новых футболистов. Среди них, например, Владислав Сухов, Ильсур Валеев, Антон Белов, Ярослав Сычев, Макс Жестарев, Артур Рябокобыленко.

Алексей Алексеев отметил, что к началу сезона состав клуба обновился примерно на 30%.

«Пригласили, как опытных игроков, так и молодых красногорских ребят. С этого сезона у нас новый главный тренер. Это опытный специалист со здоровыми амбициями. Надеюсь эти шаги помогут нам занять достойное место по итогам сезона», – подчеркнул генеральный директор.

Удачи игрокам в новом сезоне пожелал начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Красногорск Алу Бочкаев. Он также передал от главы муниципалитета Дмитрия Волкова благодарственные письма футболистам и персоналу клуба.

Со своей стороны, руководство «Зоркого» поблагодарили за поддержку аудиторию. Нескольким поклонникам вручили на память футболки с цифрой 12. Эта цифра – символ того, что неравнодушный болельщик становится, можно сказать, двенадцатым игроком в команде.

Продолжилась встреча неофициальной частью: фанаты смогли пообщаться со спортсменами в неформальной обстановке, сфотографироваться с ними и взять автографы. Давний поклонник клуба Михаил Реховский уверен, что такие встречи необходимы.

«Это возможность и узнать новости, какие-то подробности из первых уст, и задать интересующиеся вопросы, выразить свои пожелания игрокам, руководству», – сказал он.

В ходе встречи Антон Черенков отметил, что одна из главных задач – развитие местных спортсменов из городского округа Красногорск, чтобы они составляли основную часть команды.

Напомним, 22 июля красногорские футболисты сыграют первый в сезоне матч, сразившись с футбольным клубом «Тверь». Игра пройдет на стадионе «Зоркий».