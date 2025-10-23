Футбольный арбитр избил пешехода, которого до этого чуть не переехал на «зебре»

Футбольный арбитр Игорь Захаров, обслуживающий матчи Первой лиги и Кубка России, стал участником дорожного инцидента в Казани, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел еще 8 октября, но только сейчас в Сети появилось видео произошедшего.

Захаров на своей BMW X6 выехал на пешеходный переход на пересечении улиц Столбовая и Парижской Коммуны. Переходивший дорогу мужчина жестом попросил его пропустить, но Захаров этого не сделал и задел пешехода бампером. Тот подошел к водительскому окну и что-то сказал арбитру. После этого Захаров вышел из салона автомобиля и несколько раз ударил мужчину, который упал на землю.

Сообщается, что пострадавший снял побои и написал заявление в полицию.

По данным SHOT, за последние три года Захаров насобирал 1600 штрафов. В последний раз арбитр работал на матче Первой лиги «Ротор» — «Черноморец» (2:0).

