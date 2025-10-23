«Лада» расторгла контракт с Третьяком

Тольяттинская «Лада» сообщила о расторжении контракта с голкипером Максимом Третьяком по соглашению сторон.

Внук трехкратного олимпийского чемпиона и президента Федерации хоккея России (ФХР) выступал за «Ладу» с 2024 года, проведя за волжан 11 матчей.

Ранее Максим Третьяк играл в КХЛ за «Адмирал», рижское «Динамо» и «Сочи». Всего 29-летний голкипер провел в лиге 127 матчей, трижды сыграв на ноль.

Также «Лада» объявила об обмене с новосибирской «Сибирью»: нападающий Павел Гоголев стал игроком тольяттинского клуба в обмен на денежную компенсацию. В нынешнем сезоне форвард сыграл за «Сибирь» 14 матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

Ранее форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк забросил свою первую шайбу в НХЛ.