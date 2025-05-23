Футбольный историк поставил под сомнение дату основания «Зенита»

Футбольный историк Юрий Лукосяк, член Международной федерации истории и статистики футбола (IFFHS), в разговоре с «Фонтанкой» высказался о 100-летнем юбилее футбольного клуба «Зенит».

Согласно официальной истории считается, что команда была основана весной 1925 года при Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) имени Сталина, и днем рождения клуба указана дата 25 мая 2025 года. Лукосяк же утверждает, что датой основания «Зенита» должен считаться 1931 год, когда команда ЛМЗ впервые приняла участие в официальных городских соревнованиях.

Историк отметил, что спортивные инструкторы на заводе появились в конце 20-х, а в начале 30-х у завода появился собственный стадион, возможности экипировать спортсменов и отвлекать их от работы для тренировочного процесса. Только после этого можно говорить о полноценной футбольной команды, считает Лукосяк.

Он вспомнил, как появился в клубной истории 1925 год. В 1999 году «Зениту» предстояло дебютировать в еврокубках, и в УЕФА потребовали историческую справку. Тогдашний президент клуба Виталий Мутко создал комиссию по определению даты основания клуба, в которую входил и Лукосяк.

Предлагались разные даты. Был даже вариант 1914 года — с предложением вести историю «Зенита» от дореволюционного клуба «Зенита». При этом в первоначальном списке 1925 год не фигурировал вовсе. Лукосяк так и не услышал аргументации от клуба, почему была выбрана именно это дата: вероятно, решение было имиджевым, выбрали «красивые» цифры.

Ранее сообщалось о срыве трансфера полузащитника «Зенита» Вендела в «Ботафого». Футболист намерен подать иск на бразильский клуб в ФИФА.