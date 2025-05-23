Вендел намерен судиться с «Ботафого» из-за сорвавшегося трансфера

Полузащитник «Зенита» Вендел со своими представителями рассматривает возможность подачи иска в ФИФА на клуб «Ботафого», сообщил журналист Бернарду Пиньо.

Сторона Вендела считает, что бразильский клуб нарушил трансферные правила, разорвав в одностороннем порядке уже подписанный контракт.

В «Ботафого» заявили, что трансфер хавбека не может состояться из-за геополитических причин, так как владельцы петербургского игрока находятся в санкционном списке, что запрещает проведение с ними любых транзакций.

Вендел в настоящее время находится в Бразилии, где восстанавливается после травмы. Футболист хочет продолжить карьеру на родине, но с «Зенитом» его связывает контракт до 2028 года.

В нынешнем сезоне Вендел провел за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал 13 передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в подписании защитника «Ростова» Максима Осипенко.