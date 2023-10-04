Футбольный клуб «Галатасарай» обвинил британские власти в неуважении к Турции

Накануне, «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2, вырвав волевую победу на 81-й минуте матча благодаря голу аргентинца Мауро Икарди.

Турецкий клуб сообщает, что столкнулся с неуважением еще до выезда в Англию, когда возникли проблемы с получением виз у игроков и сотрудников «Галатасарая». Вчера вечером клубный самолет долго не мог вылететь в Турцию из-за «бессмысленно подробных проверок багажа».

«Поведение официальных властей в ходе этого процесса, проявленное неуважение и невежество свидетельствуют об отношении к нашей стране», – говорится в заявлении.

При этом «Галатасарай» поблагодарил руководство клуба «Манчестер Юнайтед», которое оказало достойный прием соперника.

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» с четырьмя очками занимает второе место в группе «А». «Манчестер Юнайтед» замыкает турнирную таблицу, потерпев два поражения.