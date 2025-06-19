Футбольный клуб «Химки» не сможет возродиться в ближайшие четыре года

Футбольный клуб с названием «Химки» не сможет образоваться в течение четырех ближайших лет. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Также он уточнил, что бывшие учредители «Химок» не смогут образовывать какие-либо другие футбольные клубы.

Митрофанов посетовал, что клуб с изначально хорошими перспективами и инфраструктурой, базирующийся рядом со столицей, в последний год потерял все, что имел.

18 июня ФК «Химки» объявил о приостановке своей деятельности. «Химки» заняли 12-е место в РПЛ и по спортивному принципу сохранили прописку в высшем дивизионе российского футбола, но комиссия РФС отказала им в лицензировании из-за финансовых проблем клуба.