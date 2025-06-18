Футбольный клуб «Химки» прекратил свое существование

Футбольный клуб «Химки» не будет выступать на профессиональном уровне, говорится в заявлении пресс-службы клуба.

«Принято непростое решение — приостановить деятельность футбольного клуба „Химки“ в его текущем виде», — отмечается в сообщении.

В «Химках» подчеркнули, что до последнего боролись за то, чтобы сохранить клуб, но меры оказались недостаточными в рамках регламентов РПЛ и РФС.

В заявлении подчеркивается, что пауза в деятельности — «вынужденный, но взвешенный шаг».

«Химки» заняли 12-е место в РПЛ и по спортивному принципу сохранили прописку в высшем дивизионе российского футбола. Однако комиссия РФС отказала клубу в лицензировании из-за долгов «Химок». Место подмосковного клуба в РПЛ занял «Пари НН», проигравший в стыковых матчах ФК «Сочи».

Ранее стало известно, что бывший нападающий «Химок» Антон Заболотный близок к переходу в «Спартак».