Футбольный клуб «Химки» одержал победу в борьбе с прагматичным «Нефтехимиком»

Победу привез из Татарстана ФК «Химки». Здесь в городе Нижнекамск подмосковная команда провела матч с «Нефтехимиком» в рамках третьего тура Первой лиги чемпионата России по футболу.

Как сообщили в администрации городского округа Химки, встреча завершилась со счетом 1:0 в нашу пользу. Первую победу вырвал у противника полузащитник химчан Хетаг Хосонов, реализовав пенальти на 87-й минуте.

Главный тренер нашей команды Андрей Талалаев отметил, что игра была непростая. Однако этого противника химчане знали и хорошо подготовились к схватке на футбольном поле.

«Играли с очень организованной командой. Они всегда играют прагматично, дисциплинированно и выделяются настроем, быстрой доставкой меча, подбором, большим количеством фланговых и длинных передач. Поэтому мы выбрали тактику в три защитника», – рассказал Талалаев.

Победа принесла «Химкам» девятую строчку. В следующем туре Первой лиги наши футболисты сыграют на выезде против «Шинника». Встреча состоится 5 августа.

Напомним, что в этом году болельщики смогут поддержать любимые «Химки» во множестве городов нашей страны. Среди них – Тольятти, Грозный, Махачкала, Краснодар и другие. Для посещения игр карта болельщика не требуется.