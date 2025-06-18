Стала известна возможная зарплата Заболотного в «Спартаке»

Нападающий Антон Заболотный будет получать в московском «Спартаке» €600 тыс. в год, сообщил инсайдер и журналист Иван Карпов.

По его информации, детали личного контракта уже согласованы, официально соглашение по схеме 1+1 будет подписано в ближайшее время.

При этом у красно-белых есть два форварда для стартового состава — Манфред Угальде и Ливай Гарсия. Однако «Спартак» хочет иметь еще и форварда силового плана, способного эффективно бороться за верховые передачи.

34-летний Заболотный минувший сезон провел в подмосковных «Химках». В 31 матче чемпионата и Кубка России он забил шесть мячей и отдал шесть передач.

Ранее стало известно, что в РПЛ может вернуться бывший защитник ЦСКА, «Зенита» и сборной России Марио Фернандес. По данным телеграм-канала Sport Baza, он ведет переговоры с вернувшимся в высший дивизион «Торпедо».