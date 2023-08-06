Футбольный клуб из подмосковных Химок одержал победу в матче с «Шинником»

Матч между «Шинником» и «Химками» состоялся в Ярославле в рамках МЕЛБЕТ-Первой лиги. В администрации муниципалитета подчеркнули, что красно-черные одержали победу со счетом 2:1.

Отмечается, что футбольный клуб организовал для болельщиков бесплатный автобус, который доставил их на матч четвертого тура. Фанаты отправились в Ярославль ранним утром. В настоящий момент клуб «Химки» после четырех туров занимает седьмое место в турнирной таблице с шестью очками.

Ожидается, что следующий матч красно-черные проведут 12 августа на «Арене Химки». Соперником химчан станет «Родина» из Москвы.

Напоминаем, что в подмосковных Химках по просьбам жителей идет реконструкция спорткомплекса «Юность».