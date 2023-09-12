Футбольный союз Нидерландов заплатил выкуп хакерам под угрозой утечки информации

Королевский футбольный союз Нидерландов принял решение откупиться от хакеров, которые угрожали опубликовать личные данные спортсменов, сообщается на сайте организации.

Кибервзлом произошел в апреле. Хакеры утверждали, что получили доступ к паспортным данным, удостоверениям личности, домашним адресам, зарплатным ведомостям и медицинской информации. Они угрожали выложить эту информацию в открытый доступ.

Экспертам не удалось установить, какие именно данные были захвачены. В итоге федерация приняла решение заплатить шантажистам.

Сумма выкупа не сообщается. По данным телеканала RTL, она составляет не менее 1 млн евро. Также телеканал предположил, что к кибератаке может быть причастна известная хакерская группировка Lockbit, которую на Западе связывают с Россией.