Футбольный «Спартак» назначил исполнительного директора, который ранее работал в хоккее

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) объявил о назначении нового исполнительного директора. Им стал 41-летний Сергей Белых.

Ранее Белых занимал пост гендиректора в хоккейном «Авангарде». При его участии омский клуб в 2021 году выиграл Кубок Гагарина – главный приз в КХЛ. До этого менеджер проходил обучение в Стокгольмской школе экономики и бизнес-школе «Сколково».

В минувшем чемпионате московский «Спартак» финишировал на третьем месте, отстав от чемпиона страны «Зенита» на 16 очков. При этом перед весенней частью турнира красно-белые занимали вторую строчку, а отставание составляло семь баллов.

Первый матч нового сезона «Спартак» проведет 23 июля. На своем поле москвичи примут «Оренбург».