Футбольный стадион и трибуны реконструируют в подмосковном Реутове

На территории спортивной школы «Приалит» ведется реконструкция футбольного поля и трибун Академии вратарского мастерства имени Игоря Акинфеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Отмечается, что в настоящее время на объекте полным ходом идут работы. Завершить реконструкцию планируют в 2026 году. В трехэтажном здании спортивного комплекса сделают раздевалки, вестибюль с зоной ожидания, спортивные залы, комнату для судей, комментаторскую, актовый зал и гостиницу на 50 человек.

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Филипп Науменко посетили территорию школы, пообщались с юными спортсменами и легендарным голкипером, тренером вратарей Вячеславом Чановым.

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