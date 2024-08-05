Губернатор Подмосковья: строительство детского госпиталя в Красногорске вышло на финишную прямую

Строительство детской областной больницы имени Л. М. Рошаля в Красногорске вышло на финальный этап. Об этом в ходе совещания с региональным правительством и главами муниципалитетов сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня многие (из ответственных лиц — Прим. ред.) находятся там, чтобы сделать все в части строительной готовности, запуска, не просто установки, а именно запуска медицинского оборудования. Оно сложное. И, конечно, важен набор всех врачей и среднего медперсонала», — сказал губернатор.

Он уточнил, что медучреждение построили за три с небольшим года. Оно станет первой в регионе больницей, где будут оказывать помощь по максимальному спектру — по 28 профилям. В ней смогут проходить лечение дети со всей России. В клинике обустроят консультационно-диагностический центр, 16 стационарных отделений, 23 операционных, реанимацию, симуляционный и телемедицинский центры, вертолетную площадка для экстренных случаев. Отметим, что проект поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.