Футбольный турнир, посвященный памяти легенд «Спартака», стартовал в Мытищах

Знаменитый игрок Юрий Гаврилов открыл первый турнир памяти легенд «Спартака», который проходит на стадионе имени Дмитрия Аленичева в подмосковных Мытищах.

Отмечается, что данное спортивное мероприятие организовано при поддержке Российского фан-клуба «Спартак», Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» и Центра физической культуры и спорта городского округа Мытищи.

Ожидается, что двенадцать команд сыграют на искусственном поле стадиона Аленичева в формате «6×6».

«Мы решили посвятить турнир не одному футболисту, а целой плеяде звезд, к сожалению, от нас уже ушедших. Выделяем три эпохи: Игорь Нетто, Федор Черенков и Илья Цымбаларь. В свои годы эти футболисты были звездами „Спартака“ и кумирами миллионов болельщиков красно-белых» — рассказал председатель Российского фан-клуба «Спартак» Андрей Секунов.

Он также выразил благодарность академии имени Дмитрия Аленичева за подготовку искусственного поля к турниру. Снегопад внес в расписание турнира свои коррективы, но с помощью трактора специалистам удалось оперативно расчистить поле.

Участников турнира приветствовал легендарный спартаковец Юрий Гаврилов.

«Жду интересной игры от любителей. Здесь уложено искусственное поле последнего поколения. А снег и прохладная погода футболистам не помеха. Для команд созданы отличные условия. Главное мое пожелание для футболистов сегодня — заряд бодрости и достаточно здоровья для игры. Пусть у вас всегда будет желание играть в футбол» — отметил легенда «Спартака» Юрий Гаврилов.

Организаторы турнира надеются, что Кубок легенд «Спартака» станет традиционным и будет проводиться каждый год.