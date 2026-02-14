Футзал, комментатор и медаль «За храбрость»: как в Подольске закрыли сезон школьной лиги

Финальные матчи состоялись в пятницу, 13 февраля. Главный трофей разыграли команды школы имени Куимова и учебного заведения № 24. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу первых.

С успехом футболистов поздравили муниципальный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» Елена Соколова и руководитель лиги Михаил Внутских, за плечами которого участие в специальной военной операции и медаль «За храбрость».

«В этом сезоне в соревнованиях ПШЛ принимают участие все 27 школ округа. Это сотни ребят, которые выбирают движение, командную работу и здоровый образ жизни. Гордимся нашей активной, целеустремлённой молодежью. Важно, когда слова поддержки и признания звучат от людей, для которых честь, сила духа и ответственность — не просто слова. Уже 19 февраля стартует следующий финал, на этот раз по баскетболу. Уверен, нас ждут новые эмоции и яркие победы!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Теперь чемпионам предстоит держать экзамен более высокого уровня — команда представит округ на областных соревнованиях. Но ценность лиги не ограничивается турнирной таблицей. Для многих школьников это пространство, где можно попробовать себя в деле, выходящем за пределы поля.

Выпускник лицея № 23 Артем Смирнов, например, уже нашел себя в роли спортивного комментатора в медиалиге Подольска. Его первые пробы оказались на удивление уверенными, по-настоящему профессиональными. И теперь у юных спортсменов округа появится собственный голос, который будет сопровождать их матчи.

Ранее сообщалось, что Русский Халк из Подмосковья выступит перед школьниками Москвы в феврале.