Гаджи Гаджиев рассказал, как его выдавили из махачкалинского «Динамо»

Бывший президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал в интервью Sport24, как у него фактически отобрали клуб. В начале года должность президента была упразднена, а 80-летнему специалисту дали номинальную должность почетного президента.

Гаджиев считает, что его фактическое отстранение стало результатом интриг со стороны гендиректора Шамиля Газизова.

«Ничего нового здесь нет. Ноль спортивных мотивов. Клуб и команда за короткое время здорово выросли. У „Динамо“ появилась стоимость, заработанная потом и кровью. А вместе с ней обозначились корыстные интересы людей, которые имеют к проекту косвенное отношение. Если вообще имеют. Мы создали клуб в буквальном смысле на пустыре и подняли его не с нуля даже, а из подвала. И своими силами, без трансферных расходов довели до РПЛ», — сказал Гаджиев.

Свой перевод на номинальную должность он назвал «историей по беспределу», рассказав, что за его спиной втихаря изменили устав клуба. Гаджиев признался, что встреча с главой республики Сергеем Меликовым ничего не принесла.

«Прямо спросил: „Вы хотите меня убить? Как я могу жить без своего ребенка, без ‚Динамо‘?“ Напомнил, когда мы создавали в клуб, он стоил ноль рублей ноль копеек. Сегодняшняя оценка — что-то около $100 млн. Поинтересовался: „Вы знаете подобные примеры?“ Сергей Алимович промолчал», — рассказал Гаджиев.

В 2019 году Гаджи Гаджиев стал одним из учредителей и президентом махачкалинского «Динамо», которое за пять лет прошло путь до РПЛ.