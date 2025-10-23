Гала-концерт фестиваля детского и юношеского творчества «Память поколений» пройдет в Краснознаменске

Гала-концерт второго фестиваля детского и юношеского творчества «Память поколений: малые города — на страже Великой Победы» пройдет в Краснознаменске 31 октября. Об этом сообщает Ассоциация содействия развитию закрытых административно-территориальных образований.

Фестиваль призван способствовать воспитанию патриотизма, уважения к истории «малой» Родины, выявлению и поддержке юных талантов, а также укреплению творческих связей между ЗАТО и другими регионами России. Он станет площадкой для обмена опытом между творческими коллективами, повышения исполнительского мастерства и откроет новые имена в сфере детского и юношеского творчества.

В мероприятии примут участие дети из 28 ЗАТО страны. Они представят номера в различных номинациях, в том числе: фольклор, народное творчество, изобразительное искусство «Память поколений: дети рисуют Победу», поэтическая номинация «Родной край», театральная, хореографическое искусство, вокально-хоровое искусство, инструментальное искусство, художественные фотографии, видеоролики, рассказывающие о вкладе жителей малых городов в Победу.

Главным событием фестиваля станет гала-концерт, на котором будут объявлены победители и представлены лучшие номера.