«Я хотела дарить розы каждый год»: Виктория Боня раскрыла историю подарка Ксении Собчак на «Доме-2»

Телеведущая и блогер Виктория Боня, которая много лет назад была участницей реалити-шоу «Дом-2», вспомнила неоднозначную историю, связанную с подарком для Ксении Собчак, пишет «Газета.Ru».

В своем блоге Боня рассказала, что однажды преподнесла ведущей проекта (на тот момент ею была Собчак) букет из 25 красных роз. Она хотела сделать традицию: каждый год дарить Ксении цветы по количеству лет, которые той исполнялось, — чтобы символически соответствовать возрасту.

В самом эфире шоу момент дарения выглядел трогательно: Собчак приняла букет и даже обнялась с Боней. Этот отрывок позже стал популярным в социальных сетях. Пользователи с иронией отмечали, что в какой-то параллельной вселенной телеведущие могли бы быть подругами. Однако реальная судьба подарка оказалась далеко не такой радужной.

Как призналась Боня, Ксения не забрала цветы с собой. На следующий день Виктория обнаружила букет на улице, возле гримерной.

Фото: [ скриншот видео ]

«Помните этот момент? Оказалось, что Ксения не взяла эти цветы и оставила их на улице возле своей гримерной. Я увидела их на следующий день. Я бы так не смогла», — рассказала блогерша.

Боня выразила недовольство таким отношением. Тем не менее, это не помешало их дальнейшему общению.

Стоит отметить, что в ноябре 2025 года Собчак предложила Боне и ее дочери Анджелине дать совместное интервью. По словам Виктории, они бы могли прийти к Ксении, но при одном условии: беседа должна проходить на английском языке. Дело в том, что английский — первый язык ее дочери, которая живет и учится за границей.

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