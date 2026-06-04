Голос в голове, который не замолкает: как его создают родители-нарциссы

Самый заметный след нарциссического родителя может быть не в том, что он говорил ребенку много лет назад, а в том, как взрослый человек теперь разговаривает сам с собой, пишет Daily Mail со ссылкой на семейного терапевта Джерри Уайза.

По словам Уайза, один из главных признаков такого воспитания — жесткий внутренний критик. Человек может вырасти и решить: «Я не буду таким, как мои родители». Но потом обнаруживает, что сам постоянно ругает себя, обесценивает, стыдит и требует невозможного.

Терапевт объясняет: если мать, отец или другой значимый взрослый были холодными, критичными и осуждающими, ребенок со временем может «забрать» этот голос внутрь. Родитель уже не стоит рядом и не говорит: «Ты глупый» или «Ты опять все испортил», но человек продолжает делать это сам.

Многие принимают такую привычку за высокие стандарты или стремление к успеху. На деле за ней часто стоят страх провала, стыд, вина и ожидание неодобрения, выученные еще в детстве.

Уайз считает, что важная часть восстановления — отделить собственную ценность от родительских оценок. Он также предупреждает о ловушке надежды: многие взрослые продолжают ждать, что родитель однажды изменится, полюбит, примет и даст то, чего не хватало в детстве.

Но, по словам терапевта, рост начинается тогда, когда человек перестает жить этой фантазией, учится сам строить границы, воспитывает уважение к себе и создает собственную внутреннюю опору.