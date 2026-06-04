Окос травы и ликвидация граффити: в Павловском Посаде наводят порядок во дворах
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа]
В подмосковном Павловском Посаде состоялся традиционный объезд территории муниципалитета, организованный заместителем главы Александром Кулаковым по поручению временно исполняющего полномочия главы Павлово‑Посадского округа Сергея Балашова.
Инспекторы оценили состояние дорог, дворовых территорий, детских площадок и зон возле торговых объектов. Больше всего замечаний досталось сотрудникам ГБУ «Мосавтодор»: им поручили в кратчайшие сроки окосить обочины, а также убрать смет и мусор.
Специалисты также определили улицы, где необходимо провести ямочный ремонт и обновить дорожные знаки. При проверке дворов, игровых площадок и территорий рядом с магазинами выявили отдельные недостатки — они тоже попали в перечень задач для ответственных организаций.
Все обнаруженные проблемы передали исполнителям. Управляющая компания получила отдельное поручение — оперативно устранить граффити на фасадах домов. Руководство округа держит выполнение работ на личном контроле, гарантируя, что каждый выявленный недостаток будет устранен.