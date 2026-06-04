Окос травы и ликвидация граффити: в Павловском Посаде наводят порядок во дворах

Инспекторы оценили состояние дорог, дворовых территорий, детских площадок и зон возле торговых объектов. Больше всего замечаний досталось сотрудникам ГБУ «Мосавтодор»: им поручили в кратчайшие сроки окосить обочины, а также убрать смет и мусор.

Специалисты также определили улицы, где необходимо провести ямочный ремонт и обновить дорожные знаки. При проверке дворов, игровых площадок и территорий рядом с магазинами выявили отдельные недостатки — они тоже попали в перечень задач для ответственных организаций.

Все обнаруженные проблемы передали исполнителям. Управляющая компания получила отдельное поручение — оперативно устранить граффити на фасадах домов. Руководство округа держит выполнение работ на личном контроле, гарантируя, что каждый выявленный недостаток будет устранен.