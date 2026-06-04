На выставке в Подмосковье можно почувствовать, как пахнет сказочный лес и мастерская папы Карло

В библиотеке имени И. И. Лажечникова открылась необычная выставка под названием «Ожившие книги», которая предлагает посетителям нестандартный способ взаимодействия с литературой. Ключевая особенность экспозиции — мультисенсорный формат: гости могут не просто увидеть иллюстрации и вспомнить сюжеты, но и ощутить атмосферу знакомых с детства произведений через специально созданные ароматы, сообщил REGIONS.

Концепция выставки выросла из трехдневного проекта ольфакторной креативной мастерской для школьников 7–11 классов. В рамках занятий подростки погрузились в мир запахов и научились составлять ароматические композиции, вдохновляясь детскими книгами советской эпохи. Каждый участник воплотил собственное литературное впечатление в виде уникального аромата.

Каждый юный автор вложил в свою работу личные впечатления от прочитанного. Милана через аромат попыталась передать теплоту образа мамы, запечатленного в стихотворении Сергея Михалкова «А что у вас?». Варвара черпала вдохновение в «Волшебнике Изумрудного города» — ее композиция воссоздает благоухание макового поля. Вероника, вдохновившись новогодними историями из журнала «Мурзилка», соединила хвойные ноты ели с сладким запахом конфет. Дарья выбрала для интерпретации мастерскую папы Карло из сказки о Буратино: в ее аромате отчетливо слышится запах свежих древесных опилок. Арина же воссоздала чарующую атмосферу сказочного леса из «Петушка — золотого гребешка».

Организатор проекта Маргарита Тимофеева отметила, что цель мастерской выходила за рамки подготовки выставки: важной задачей было развитие творческого мышления подростков. По ее словам, работа с ароматами учит ребят находить нестандартные решения, точнее выражать эмоции и дает возможность познакомиться с современными креативными профессиями.

«Это помогает подросткам не только самовыражаться, но и находить себя в профессии. Потому что у нас сейчас настолько динамичный мир, что творчество может пригодиться везде», — говорит Маргарита Тимофеева.

Выставка «Ожившие книги» доступна для посещения бесплатно и, как сообщили организаторы, будет работать как минимум до конца лета. В планах команды — запуск новых творческих проектов для школьников.

Возрастное ограничение мероприятия — 6+.

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