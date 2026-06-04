«Успех принадлежит команде, а не Киркорову»: победительница «Евровидения-2026» отвергла заслуги поп-короля

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Артистка опровергла информацию о том, что российский певец причастен к написанию ее победного трека Bangaranga. По словам Дарины, песня была написана еще в 2023 году на специализированном сонграйтинг-кэмпе в Софии, и Киркоров не имеет к этому никакого отношения.

Ранее сам Киркоров в интервью и социальных сетях неоднократно заявлял, что именно он «привел Болгарию к победе» на конкурсе. Эти слова вызвали недоумение у певицы.

Йотова подчеркнула, что успех на «Евровидении» — это заслуга всей ее команды, а также спонсоров, которые поддержали участие. Она поблагодарила всех, кто работал над проектом, но имя Киркорова в этом списке не упомянула.

Ситуация вызвала бурную реакцию среди блогеров и музыкальных критиков. Многие упрекнули Дарину в неблагодарности. Они отметили, что без участия и, возможно, финансовой поддержки Киркорова Болгария вообще не смогла бы представить свою конкурсантку на «Евровидении». Некоторые предположили, что именно Киркоров нашел инвестора, который оплатил организационные расходы.

Ранее бывшие участники «Евровидения» Dschinghis Khan назвали конкурс неинтересным и политизированным.