Смерть в Окурджаларе: российский турист приехал в Турцию с женой и был найден бездыханным в номере отеля

Отдых в Турции обернулся трагедией для семьи из Омска. 50-летний Максим приехал в поселок Окурджалар недалеко от Антальи вместе с женой. Через месяц после своего дня рождения мужчина перестал подавать признаки жизни. Супруга обнаружила его бездыханным в номере отеля и вызвала полицию и скорую. Врачи лишь констатировали смерть. Начато расследование. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пара из Омска отправилась на отдых в турецкий курортный поселок Окурджалар. Они поселились в одном из отелей. В какой-то момент жена заметила, что муж не подает признаков жизни. Женщина в панике вызвала полицию и медиков, надеясь, что его еще можно спасти. Но прибывшие врачи были бессильны — констатировали смерть россиянина. Ему было 50 лет.

Что именно стало причиной смерти — пока не установлено. Следственные органы Турции начали проверку. Предстоит выяснить, были ли это проблемы со здоровьем, отравление, несчастный случай или иные обстоятельства. Тело российского туриста направят на судебно-медицинскую экспертизу.

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