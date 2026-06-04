Люберецкие сосудистые хирурги спасли пациентку с сужением сонных артерий до 90% после 3 инсультов

В Люберецкую больницу экстренно доставили женщину с признаками острого инсульта. Медики быстро установили, что это уже 3-й инсульт в ее жизни, а последствия предыдущих привели к параличу конечностей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

В ходе детального обследования специалисты выявили критическое сужение сонных артерий до 90% и их выраженную извитость. Женщину перевели в отделение сосудистой хирургии, где ей провели комплексную диагностику, включающую компьютерную томографию и ангиографию сосудов шеи и головы.

Учитывая преклонный возраст пациентки, перед операцией ее тщательно осмотрели профильные специалисты больницы, включая кардиолога и анестезиологов-реаниматологов. После всестороннего анализа состояния врачи приняли решение о необходимости хирургического вмешательства.

На время проведения вмешательства пришлось временно остановить кровоснабжение мозга, поэтому все манипуляции требовали исключительной быстроты и микрохирургической точности. Каждая минута была на счету для минимизации риска инсульта. Врачи осуществили сложную реконструкцию артерий: выпрямили деформированные участки и устранили сужение сосудов. Операция заняла всего 2 часа.

Послеоперационная реабилитация прошла успешно, и пациентка была выписана из больницы в стабильном состоянии под наблюдение неврологов по месту жительства.

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