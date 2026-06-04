Блогер-иноагент Варламов заявил, что не владеет имуществом в России

Блогер Илья Варламов* сообщил, что у него нет никакой собственности на территории РФ, пишет Super. Об этом он заявила в одном из интервью, отвечая на периодически появляющуюся в СМИ информацию об аресте его имущества в России.

По словам блогера, раньше у него была машина, но он от нее избавился. Он отметил, что после продажи авто ему стало легче, поскольку он больше не переживал из-за платы за страховки.

«Суперплюс, что, когда российское государство решило, что я ужасный человек, — арестовать мое имущество, мои счета… Звучит все очень громко. А у меня ничего нет», — сказал Варламов.

В России против блогера заведено уголовное дело за нарушение требований законодательства о деятельности иностранных агентов. Варламов после 2022 года живет за границей.

Ранее сообщалось, что блогер-иноагент Илья Варламов задолжал судебным приставам 245 тысяч рублей.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.