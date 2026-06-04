Главный фактор риска развития рака — не экология и не еда, а возраст. Онколог Владимир Ивашков заявил, что наибольшая вероятность столкнуться с онкологией приходится на период от 65 до 85 лет. Он назвал рак «расплатой за долгожительство» — за десятилетия в организме накапливаются мутации. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач-онколог Владимир Ивашков объяснил, что чем дольше живет человек, тем выше шанс, что в его клетках накопится критическое число генетических поломок. Именно поэтому пик заболеваемости приходится на пожилой возраст — 65–85 лет. Однако это не означает, что молодые застрахованы. Ивашков подчеркнул: образ жизни тоже имеет значение.

Среди дополнительных факторов риска специалист выделил курение, алкоголь, ожирение, проживание и работу вблизи вредных производств. Он призвал жить в экологически чистых местах и следить за питанием. Ультрапереработанные продукты, по его словам, увеличивают вероятность возникновения опухолей.

Главная мысль врача: старость не приговор, но требует повышенного внимания к здоровью. Регулярные обследования, отказ от вредных привычек и правильное питание могут отсрочить или даже предотвратить болезнь.

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