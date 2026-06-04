«Нужен марафонец, а не спринтер»: Наташа Королева и ее невестка потерпели фиаско на шоу «Сокровища императора»

Российская певица Наташа Королева и ее невестка Мелисса Глушко решили попробовать свои силы в популярном шоу «Сокровища императора». Увы, их участие оказалось недолгим: звезды появились в шестом выпуске, а покинули проект уже в восьмом, сообщает The Voice.

Поражение далось Наташе и Мелиссе непросто. После вылета из шоу они пообщались с поклонниками в социальных сетях и откровенно рассказали о пережитых трудностях.

Королева призналась, что расстроена из-за проигрыша, но больше всего она переживает за свою невестку. По словам певицы, Мелисса выкладывалась на все сто процентов. После одного из конкурсов ей стало плохо — сказались нечеловеческие нагрузки.

Фото: [ соцсети ]

«Самочувствие было очень плохо, ее тошнило сутки!» — рассказала артистка.

Сама Королева столкнулась с жуткой акклиматизацией. Муж певицы Сергей Глушко, комментируя ситуацию, заметил, что для такого шоу нужен марафонец, а не спринтер. Наташа также подчеркнула, что многое зависело от удачи и человеческого фактора.

Фанаты, внимательно следившие за проектом, считают, что у звездной пары изначально не было шансов на победу.

Организаторы шоу, по словам участниц, не вмешивались в происходящее. Все проблемы конкурсанты решали сами. Съемки могли затягиваться до глубокой ночи, а завтрак начинался уже в восемь утра. Такой режим вымотал всех.

После этого опыта певица заявила, что больше никогда не будет участвовать в реалити-шоу.

«Ой, нет! Мне хватило! Реалити — не моя история», — рассказала Королева.

А вот ее невестка Мелисса, напротив, хочет вернуться в проект и попробовать свои силы снова. Она закалилась и готова к новым испытаниям.

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