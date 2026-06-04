Более 38 тыс. 11-классников Подмосковья сдали ЕГЭ по русскому языку
В Московской области свыше 38 тыс. школьников сдали ЕГЭ по русскому языку
Фото: [Министерство образования Московской области]
4 июня состоялся ключевой экзамен основного периода Единого государственного экзамена — испытание по русскому языку, которое обязаны пройти все выпускники 11‐х классов. В мероприятии приняли участие более 38 тыс. школьников, о чем проинформировала пресс‐служба Министерства образования Московской области.
Успешная сдача ЕГЭ по русскому языку с результатом не ниже минимального порога — непременное условие для получения школьного аттестата и последующего участия в приемной кампании высших учебных заведений.
Организация процесса охватила 272 специально оборудованных пункта проведения. За экзаменом следили 764 общественных наблюдателя, а также 687 специалистов, подключенных к системе онлайн‐мониторинга.
Участникам экзамена предстояло за 210 мин. выполнить комплекс из 27 заданий, проверяющих различные аспекты владения русским языком.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в сфере образования.