Лето, парк, веселье: «7яФест» приглашает семьи Павловского Посада 13 июня

Семейный фестиваль «7яФест» вновь соберет жителей и гостей Павловского Посада в ближайшую субботу, 13 июня.

Праздничное мероприятие развернется в городском парке культуры и отдыха (ул. Кирова, 85) и стартует ровно в 14:00.

Праздник задуман как пространство совместного досуга для детей и взрослых — программа составлена так, чтобы заинтересовать каждую возрастную группу. Хронология ключевых событий:

• 14:00 — церемония торжественного открытия с последующим концертом (завершение в 17:00);

• 15:00 — сладкая пауза: всех маленьких гостей угостят мороженым;

• 16:00 — розыгрыш призов «Счастливый случай»: шанс выиграть подарок получат самые удачливые участники;

• финальная часть — энергичная дискотека, которая задаст настроение на весь вечер.

Параллельно на территории парка будут действовать тематические зоны:

• интерактивная площадка с творческими мастер‑классами и игровыми активностями;

• ярмарка изделий ручной работы и сувениров от местных мастеров;

• экспозиция военно‑патриотических проектов;

• зона плетения венков — возможность создать памятный аксессуар своими руками;

• встречи с ростовыми куклами и другие развлечения.

Фестиваль открыт для посетителей всех возрастов (0+), вход бесплатный. Семьи округа приглашают присоединиться к празднику — организаторы гарантируют море впечатлений для каждого.