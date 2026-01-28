Гала-концерт лауреатов конкурса «Фолк без границ» пройдет в Москве

В Московском государственном академическом театре «Русская Песня» в столице 3 февраля состоится гала-концерт лауреатов проекта Детского музыкального театра «Домисолька» — XI конкурса «Фолк без границ».

Конкурс «Фолк без границ» проводится с 2016 года. Цель проекта — сохранение культурного и исторического наследия России, приобщение молодого поколения к народному и фольклорному искусству.

На конкурс поступило более 400 заявок. Обладателей главных призов объявят в рамках торжественной церемонии 3 февраля. Они получат бесплатные путевки на творческую смену «Вседетский мастер-класс» в «Артеке», «Орленке», «Океане» и «Смене».

В рамках концерта свои номера представят лучшие детские творческие коллективы и солисты со всей страны. Вместе с ними выступят звезды эстрады, в том числе Диана Гурцкая, Владимир Девятов, Елизавета Долженкова.