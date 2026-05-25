В Подмосковье подали более 51 тыс. заявок на присвоение статуса нуждающегося в соцобслуживании

С начала 2026 года в Подмосковье подали более 51 тыс. заявлений на признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Такой статус присваивают жителям, которые утратили способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, являются родителями ребенка с трудностями в социальной адаптации, не имеют работы и не только. услугу можно найти в разделе «Поддержка» — «Доступная среда». Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.