«Это чумка»: Михаил Боярский вслед за Меньшиковым разнес «Гамлета» с Юрой Борисовым

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, чей голос знает вся страна, а шпага из фильма «Д`Артаньян и три мушкетера» до сих пор сверкает в воспоминаниях зрителей, решил высказаться о современном театре. И его вердикт оказался неутешительным для создателей нашумевшего спектакля «Гамлет» в МХТ имени Чехова.

Как пишет 78.ru, артист назвал постановку, где главную роль исполняет звезда кино Юра Борисов, «чумкой». По его словам, это временное увлечение, которое скоро пройдет.

«„Гамлет“ в МХТ, в фольге ходит, с боку бантик. Черти что! Голые бегают, Басилашвили в больнице лежит после спектакля. Это чумка, это пройдет. Хорошо! Год прошел, два, три. Что с театром? Это выдох, театр живет на выдохе и вздохе», — заявил Боярский.

Актер не одинок в своей критике. Ранее с разносом постановки выступил и Олег Меньшиков, который не стеснялся в выражениях, назвав «Гамлета» «театральной катастрофой» и «чудовищем», которого породил МХТ. Казалось бы, железобетонные аргументы мэтров должны были похоронить репутацию спектакля. Однако нашлись и те, кто встал на защиту.

Андрей Максимов, актер, исполняющий в «Гамлете» роль Лаэрта, позволил себе колкую реплику в адрес критиков. Он посоветовал Меньшикову пропить курс магния B6.

Ранее актер и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Певцов раскритиковал стоимость билетов на «Гамлет».