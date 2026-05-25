Водительские права начнут выдавать после тайного указа сверху: новичкам за рулем официально запретят ездить по дорогам

Плавный переход к самостоятельному вождению

В Российской Федерации рассматривается возможность изменения правил для граждан, недавно получивших водительские удостоверения. Согласно официальным правительственным планам, профильные ведомства займутся созданием системы ступенчатого получения прав на управление транспортными средствами. Соответствующая задача по анализу и формированию предложений официально возложена на Министерство внутренних дел. Ведомство обязано подготовить детальный аналитический доклад для кабинета министров к 2027 году.

Особые требования к профессиональным шоферам

Помимо ограничений для новичков, реформы могут затронуть и тех, для кого нахождение за рулем является основной трудовой деятельностью. Министерство внутренних дел совместно с Министерством транспорта планируют детально изучить вопрос введения дифференцированного подхода к выдаче разрешений на коммерческие перевозки. Для водителей-профессионалов предполагается разработать и утвердить комплекс дополнительных квалификационных требований и условий допуска на маршруты.

Адаптация законодательства под новый транспорт

Модернизация правил затронет не только классические легковые автомобили, но и другие категории техники. Государство планирует комплексно обновить законодательную базу, регулирующую выдачу разрешений на управление самоходными машинами и традиционным транспортом. При реформировании нормативных актов чиновники обещают учесть стремительное появление на улицах и полях совершенно новых типов средств передвижения. Подготовкой этого масштабного законопроекта займутся специалисты МВД и Министерства сельского хозяйства, а финальный текст документа должен быть сформирован к 2028 году.