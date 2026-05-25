В Московской области работают 20 эффективных межмуниципальных методических служб для поддержки педагогов

Фото: [Министерство образования МО]

В Московской области подвели итоги работы эффективных межмуниципальных методических служб (ЭМС) за первое полугодие. Эти структуры созданы в рамках регионального проекта «Эффективные методические службы», о чем сообщила пресс‐служба Министерства образования Московской области.

С января 2026 года в регионе успешно функционируют 20 ЭМС. Их ключевая задача — обеспечить системную и стандартизированную методическую поддержку педагогов на всей территории Подмосковья. Благодаря этому учителя получают доступ к единым профессиональным стандартам и передовым образовательным практикам независимо от места работы.

Для координации деятельности служб и обмена опытом Министерство образования организовало еженедельные встречи под названием «Методическая пятница». В них участвуют директора ЭМС и руководители 7 центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Такие встречи позволяют оперативно обсуждать актуальные вопросы, делиться успешными кейсами и внедрять инновационные подходы, в том числе с использованием инструментов ИИ.

За полгода работы ЭМС провели множество межмуниципальных мероприятий, которые помогли педагогам обмениваться опытом и осваивать новые инструменты профессионального роста. Например, в Королеве состоялась конференция «Ассистент преподавателя: от первых шагов к новым возможностям», объединившая более 180 участников. В Подольске и Мытищах прошли слеты молодых педагогов, где начинающие учителя смогли получить ценные советы от опытных коллег. В Раменском организовали фестиваль «Молодые — молодым», который стал площадкой для обмена идеями между молодыми специалистами.

