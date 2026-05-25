Экспортеры Московской области примут участие в бизнес-миссии в Абхазии

Компании Московской области получат шанс расширить географию поставок. Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области приглашает местных экспортеров присоединиться к многоотраслевой Международной бизнес‐миссии в Абхазии. Мероприятие пройдет 24–26 июня 2026 года в Сухуми, сообщили в пресс‐службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Бизнес‐миссия нацелена на компании, которые уже ведут экспортную деятельность или планируют выйти на новые рынки. Участие в ней откроет перед подмосковными предпринимателями целый ряд возможностей: презентовать свою продукцию потенциальным покупателям из разных отраслей, обсудить условия долгосрочного сотрудничества с зарубежными партнерами, наладить прямые торговые связи через серию B2B‐встреч — как двусторонних, так и многосторонних, провести переговоры с ведущими байерами Абхазии и представителями местных торговых сетей.

Чтобы подать заявку на участие в бизнес‐миссии, посетите сайт Фонда поддержки ВЭД МО. По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7‐495‐150‐39‐41.

