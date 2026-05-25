«Ростов» потроллил «Спартак» из-за разбитого Кубка России

«Ростов» подколол «Спартак» из-за разбитого кубка: «Умеем хранить самое ценное»
Фото: [ФК «Ростов»]
ФК «Ростов» подколол «Спартак» из-за разбитого трофея во время празднования победы в Кубке России. Красно-белые выиграли титул, обыграв в суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти), однако сам кубок не уберегли: трофей просто развалился на части в руках аргентинского полузащитника Пабло Солари.
Пресс-служба «Ростова» опубликовала фотографию Кубка, который южане завоевали в сезоне 2013/14.
«Не разбили его за целых 12 лет! Умеем бережно хранить все самое ценное для клуба», — подписали фото ростовчане.
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что изготовят для «Спартака» новый кубок.
Ранее Пабло Солари рассказал, как произошел инцидент с кубком.