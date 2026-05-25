Билет в никуда: жителей Московской области предупредили о новой схеме обмана с билетами в театр

На первом этапе преступники создают сайты‐клоны популярных билетных агрегаторов. Внешне такие ресурсы практически неотличимы от оригинальных платформ: они копируют дизайн, структуру и даже доменные имена, отличающиеся лишь парой символов. Основной канал поиска жертв — тематические чаты в мессенджерах, посвященные театральным событиям и обмену билетами.

Мошенники вступают в переписку от имени представителей театра или уполномоченных продавцов и предлагают приобрести так называемые «отказные» билеты — якобы возвращенные другими зрителями по уважительным причинам. Цена при этом может быть ниже рыночной, что дополнительно провоцирует жертву на быстрое принятие решения. В качестве способа оплаты злоумышленники настойчиво предлагают воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП) и присылают фишинговую ссылку на поддельный сайт.

Второй этап схемы запускается после того, как человек вводит свои личные данные и совершает платеж. Вместо электронных билетов на электронную почту ничего не приходит. Почти сразу после этого жертва получает сообщение о «техническом сбое в системе» и «автоматическом возврате средств», который якобы не удался из‐за ошибки. Чтобы «завершить возврат», мошенники просят повторно подтвердить операцию — для этого нужно снова перейти по ссылке и оформить покупку билетов. На деле это приводит лишь к новым списаниям средств со счета. После получения денег злоумышленники стирают все следы переписки в мессенджере, а поддельный сайт перестает работать или меняет адрес.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.