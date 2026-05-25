Частое мытье волос вредно или полезно? Что говорят дерматологи

Спор о том, как часто нужно мыть волосы, получил неприятный для ленивых ответ: в большинстве случаев коже головы лучше, когда шампунь используют чаще, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование с участием более 1500 человек и комментарии дерматологов из Кливлендской клиники и Университета Майами.

По данным исследования, оптимальным вариантом может быть мытье пять-шесть раз в неделю, хотя точная частота зависит от типа волос и личного комфорта. Участники мыли голову по разным графикам: раз в неделю, два раза, три-четыре раза или почти каждый день. Те, кто делал это чаще, сообщали о лучшем состоянии волос, меньшем зуде, перхоти и раздражении кожи головы.

Дерматолог Шилпи Кхетарпал из Кливлендской клиники предупреждает: если кожу головы очищать слишком редко, на ней может образоваться избыток бактерий и дрожжей. Причина — накопление себума, кожного сала, которым питаются микроорганизмы. Это может приводить к зуду, шелушению, покраснению и воспалению фолликулов.

При этом эксперты уточняют: мыть нужно прежде всего кожу головы, а не тереть длину до скрипа. Шампунь лучше наносить на корни, а волосы защищать кондиционером. Так что если волосы быстро жирнятся, ждать неделю «для пользы» и только затем мыть — необязательно: иногда польза как раз в том, чтобы помыть голову быстрее.