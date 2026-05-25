В Ступино наполовину завершили капремонт «Малинской школы»

В городском округе Ступино на улице Школьная продолжается капитальный ремонт «Малинской школы», строительная готовность объекта достигла 55% - работы завершат в августе 2026 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время в здании школы ведется чистовая отделка помещений, устройство инженерных сетей фасадные работы — облицовка керамогранитной плиткой, монтаж СМЛ панелей, работы по электроснабжению. В работах задействованы 56 специалиста и две единицы техники», — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». По словам министра, специалисты обновят входные группы, заменят инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери, а также закупят новую мебель и модернизируют пищеблок.

Общая площадь здания составляет более 3 тыс. кв. м. На прилегающей территории уложат новый асфальт и обустроят современные спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.