В Госдуме раскритиковали идею давать молодоженам дополнительный отпуск

Депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала «избыточной нормой» предложение парламентария Сергея Миронова обязать работодателей предоставлять молодым семьям дополнительный оплачиваемый отпуск на свадьбу. По ее словам, все дополнительные расходы компаний в итоге ложатся на себестоимость товаров и услуг — а значит, платить за «медовую неделю» будут обычные потребители. Интернет-изданию «Подмосковье сегодня» парламентарий объяснила, чем можно заменить такую инициативу.

Это избыточная норма

Светлана Бессараб считает, что трудовое законодательство и так дает достаточно возможностей для решения семейных вопросов.

«Сегодня во многих коллективных договорах и локальных нормативных актах компаний закреплены нормы, когда на свадьбу, на рождение ребенка, на похороны предусмотрен дополнительный отпуск. Если этого нет в коллективном договоре, трудовое законодательство предусматривает особые случаи — семейные обстоятельства, по которым можно договориться с работодателем об отпуске без сохранения заработной платы. А если человек планирует свадьбу — а это событие планируется минимум за месяц, — он может договориться о периоде оплачиваемого отпуска», — пояснила депутат.

Она назвала инициативу введения обязательного пятидневного оплачиваемого отпуска для молодоженов «избыточной нормой», поскольку в жизни каждого человека возникают обстоятельства, требующие освобождения от работы, и если событие планируется заблаговременно, на этот период можно запланировать и трудовой оплачиваемый отпуск. Бессараб подчеркнула, что свадьба не бывает спонтанной. От подачи заявления в ЗАГС до росписи проходит минимум месяц ожидания. Этого времени достаточно, чтобы запланировать отпуск, добавила депутат.

За все заплатит потребитель

Бессараб также указала, что любые дополнительные расходы бизнеса в итоге ложатся на плечи покупателей.

«У нас сегодня 28 календарных оплачиваемых дней отпуска. Если добавить к ним еще пять, работодатель не будет их просто так дарить. Все это ложится в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг. В конечном итоге за все платит потребитель», — пояснила Бессараб.

Она привела абсурдный пример: «Почему тогда не предусмотреть пять дней отпуска для одиноких людей — на знакомство? Устроим для них оплачиваемый тур за счет работодателей? Это неправильно».

Государство должно платить само

Депутат заявила, что перекладывать социальные гарантии на бизнес в текущих условиях безответственно.

«Если государство хочет предоставить дополнительные социальные гарантии, оно и должно их оплачивать. А перекладывать все на работодателя, особенно в текущий период, безответственно. Сегодня работодатели достаточно сложно выживают в новых экономических реалиях — с учетом санкций, высокой ключевой ставки, налогов. В такой период говорить: „Давайте еще пять дней дадим за счет работодателя“ — неправильно», — резюмировала Бессараб.

При этом депутаты уже обсуждают и другой способ поддержки работающих граждан: в Госдуму внесли законопроект, который обяжет работодателей выплачивать сотрудникам сумму не ниже МРОТ уже после удержания налога на доходы физических лиц, потому что сейчас при федеральном МРОТ в 27 093 рубля работники фактически получают на руки лишь около 23,5 тысячи.