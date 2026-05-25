Не только деньги: психолог объяснил, почему школа меняется быстрее, чем успевает адаптироваться профессия учителя

Молодые педагоги, как показывает практика, редко задерживаются в школе дольше первых нескольких лет. Эксперты связывают это не только с низкими зарплатами. Психолог Родион Чепалов предложил свое объяснение кадровому кризису в системе образования — с точки зрения психологии, сообщил karelinform.ru.

«Психологически самый сложный период — это примерно 1–3 год работы, когда человек понимает, что знания предмета и умение управлять классом — совершенно разные навыки», — говорит эксперт.

По мнению эксперта, школа за последнее время изменилась психологически гораздо быстрее, чем успела адаптироваться сама профессия учителя. Сегодня педагог вынужден совмещать несколько ролей одновременно: он и преподаватель, и психолог, и, по сути, администратор или менеджер. При этом значительная часть рабочего времени уходит вовсе не на обучение детей, а на заполнение отчетов и работу с документами.

«Современный педагог работает не только с предметом, но и с тревогой детей, конфликтами родителей, цифровой зависимостью подростков, эмоциональным выгоранием классов и постоянной публичной оценкой своей работы», — поясняет эксперт.

Чепалов выделил несколько наиболее уязвимых категорий педагогов, которые рискуют столкнуться с профессиональным выгоранием в первую очередь.

Первая группа — молодые «идеалисты». Это те, кто приходит в профессию с горячим желанием «менять мир к лучшему». Однако на практике они быстро сталкиваются с огромным количеством бюрократических процедур, что убивает их энтузиазм.

Вторая группа — так называемые перегруженные универсалы. Чаще всего это женщины в возрасте от 35 до 50 лет. Они вынуждены одновременно работать в школе, вести домашнее хозяйство и находиться в постоянном контакте с родителями учеников.

Третья категория — выгоревшие ветераны. Это опытные педагоги, которые устали от бесконечных реформ в образовании. Многие из них остро ощущают обесценивание собственного многолетнего опыта и навыков.

«Люди уходят не только из-за денег, но и из-за ощущения постоянного эмоционального истощения и отсутствия уважения к их роли», — отмечает психолог.

