Гендиректор «Спартака» рассказал о причинах расставания с Заболотным

У 34-летнего форварда истекает контракт с московским клубом, и «Спартак» не будет активировать опцию продления. Ранее стало известно о положительной допинг-пробы у футболиста, которому по ошибке приобрели медицинский препарат для сосудов, содержащий запрещенное вещество.

«Уход Заболотного из клуба не имеет никакой связи с допингом. Мы очень благодарны Антону за его профессионализм. Когда новый тренерский штаб познакомился с Антоном, он сказал, что этот человек нужен нам на поле и в раздевалке. Никакой связи с допингом тут нет, можете спросить у самого Антона», — сказал Некрасов.

Антон Заболотный принял участие в 16 матчах «Спартака» в чемпионате и Кубке России, отметившись тремя результативными передачами.

«Спартак» завершил сезон 2025/26 завоеванием Кубка России. В суперфинале красно-белые обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 — пенальти).