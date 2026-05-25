Полный запрет на проезд тяжелых машин ввели сразу в двух районах из-за ЧП в Бурятии

В пострадавших от наводнения районах Бурятии дорожные службы ведут активные восстановительные работы, при этом на некоторых направлениях движение транспорта уже полностью возобновлено, пишет ulan.mk.

Ликвидация последствий в наиболее пострадавших районах

В Бурятии продолжаются работы по устранению последствий паводка на поврежденных автомобильных трассах. Наиболее непростая ситуация сейчас фиксируется на территории Баунтовского и Еравнинского районов. По сведениям из правительственного инфраструктурного блока, проблемными остаются отрезки региональной трассы Улан-Удэ — Романовка — Чита с 448 по 490 километр, а также с 495 по 524 километр. Кроме того, повреждения зафиксированы на дороге Романовка — Багдарин на отрезках 10–17 километр и 80–101 километр.

На указанных направлениях ремонтные бригады производят засыпку образовавшихся промоин скальным грунтом. К выравниванию проезжей части специалисты смогут приступить сразу после высыхания дорожной одежды. В восстановительном процессе задействовано несколько единиц тяжелой техники, включая 4 самосвала, 2 экскаватора, фронтальные погрузчики и 3 автогрейдера. Представители государственного учреждения «Бурятрегионавтодор» подчеркнули, что благодаря оперативным мерам масштабных транспортных коллапсов удалось не допустить.

Действующие ограничения для тяжелой техники

Власти напоминают водителям крупнотоннажного транспорта, что в Баунтовском и Еравнинском районах продолжает действовать особый режим движения, введенный на период с 15 мая по 15 июня. В этих муниципалитетах развернуты временные дорожные знаки, которые запрещают проезд любым автомобилям, если осевая нагрузка превышает 4 тонны.

Возобновление проезда в Джидинском и Тункинском районах

Позитивные изменения наблюдаются в Джидинском районе. На трассе Гусиноозерск — Петропавловка — Закаменск — граница с Монголией в районе Торейского луга (159–169 километр) паводковые воды полностью отступили. Проезд для легковых и грузовых машин там снова открыт. В скором времени эксперты проведут диагностику полотна для составления плана ремонтных работ.

Помимо этого, дорожники оперативно справились с подмывом обочины на 12 километре направления Зактуй — Аршан в Тункинском районе. Ремонт там проводился в плановом режиме, благодаря чему вводить запрет на проезд автотранспорта не потребовалось. На фоне продолжающихся осадков специалисты просят водителей соблюдать предельную бдительность и по возможности откладывать поездки на дальние расстояния.