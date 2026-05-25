Для тех, кто понимает ценность: в Сети объявили о продаже легендарного учебника по арифметике 111-летней давности

На популярном онлайн-сервисе по продаже вещей в пятницу, 22 мая, появилось объявление: местная жительница выставила на продажу книгу, возраст которой превышает столетие. Издание увидело свет 111 лет назад — в 1915 году, еще в Петрограде (так тогда назывался Санкт-Петербург), сообщил atas.info.

По информации издания, в описании продавец сделала важную оговорку: раритет подойдет лишь тем, кто действительно осознает его истинную ценность. Обычным любопытствующим, вероятно, стоит пройти мимо. На данный момент объявление посмотрели 185 человек.

По данным издания, речь идет о книге «В царстве смекалки или арифметика для всех». Ее автором является известный российский педагог и математик Емельян Игнатьев. Впервые это издание вышло в свет еще в 1908 году и достаточно быстро обрело огромную популярность среди читателей, интересующихся математикой и логикой.

По информации издания, внутри книги собрано множество задач на логику и разнообразных математических головоломок. Как поясняют знатоки, подобные задания отлично тренируют смекалку, а также приучают находить нестандартные подходы к решению — навык, который ценится и в наши дни.

Ранее сообщалось, что в городах Подмосковья растет популярность услуги «друг на час».