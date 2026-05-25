«Бецема» запускает серийное производство паромов — подробности проекта

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков побывал на заводе «Бецема». Как сообщает источник, в ходе визита он ознакомился с новыми технологическими проектами предприятия и современной дорожной и коммунальной техникой — в том числе той, что используют для ямочного ремонта и вывоза отходов.

Особое внимание Волков уделил первому в истории завода проекту парома: судно готовят к отгрузке, его планируют задействовать для пассажирских переправ через Оку в Рязанской области. По словам главы округа, у проекта есть все шансы выйти на серийное производство — на предприятии работают квалифицированные специалисты, действует конструкторское бюро.

Волков также отметил преемственность поколений в коллективе завода и его вклад в развитие Красногорска. Он поблагодарил директора предприятия Сергея Владимировича Трифонова и всех сотрудников за работу на благо машиностроительной отрасли.