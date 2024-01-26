Гала-концерт «Родники.Дети» пройдет в Красногорске

Гала-концерт «Родники.Дети» пройдет 5 марта в Вегас Сити Холл в Красногорске. Участие в концерте примут 26 конкурсантов из 16 регионов России, в том числе из Москвы и Подмосковья.

В режиме реального времени гала-концерт будет транслироваться в группе проекта во «ВКонтакте», а зрители концерта в зале смогут голосовать за выступающих номинантов.

Благотворительный фонд «Равенство возможностей» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив реализует Национальный проект патриотической песни «Родники». В 2023 году в рамках проекта стартовал конкурс «Родники.Дети», заявки на который поступили со всей страны.

Проект «Родники» стал по-настоящему народным, объединяющим, культурным, патриотическим вектором для многих людей в России и за ее пределами. На сегодня на платформах проекта родники.сайт и родники.дети сформировано активное сообщество патриотически настроенных, творчески одаренных людей, которыми создана постоянно пополняемая база авторского музыкального контента. Аудитория проекта на сегодня уже превысила 300 тысяч человек, 1,5 миллиона просмотров, десятки тысяч комментариев.